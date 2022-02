RUBLA PÕRGULIKULT MUST PÄEV! Majandusanalüütik: Venemaa kukub ajas mitukümmend aastat tagasi 

RAHA VÄLJA: Pärast seda, kui Lääs teatas sanktsioonide kehtestamisest seoses Ukraina ründamisega, on venemaalased hakanud pangaautomaatidest raha välja võtma. Lisasanktsioonide tõttu on aga Vene rubla oluliselt oma väärtust kaotanud. Pildil peterburlased, kes võtsid 25. veebruaril automaadist raha välja.

Juba nädalavahetusel sai selgeks, et Venemaa finantssüsteemil tuleb esmaspäev väga must. Rubla väärtus on kukkunud rekordmadalale ning Venemaa heideti välja Swifti süsteemist, mille abil tehakse rahvusvahelisi makseid. „Tänapäevases ühiskonnas, kus riikide majandused on üksteisega tugevalt põimunud ning toodete tarneahelad muutunud globaalseks, tähendab see sisuliselt kukkumist ajas mitukümmend aastat tagasi,“ iseloomustab LHV majandusanalüütik Kristo Aab, kuidas mõjub Swiftist väljaheitmine.