Kindral Riho Terras Vene-Ukraina sõjas hukkunute arvust: mõlemad pooled üritavad näidata numbreid väiksemana 

„Minu hinnangul pole seniajani massiliselt tsiviilehitisi rünnatud. Mis täna Harkivis toimub, on esimene kord. Venemaale endale on see väga raske, kui tsiviilelanikke hakatakse sihtima. Eriti Harkivis, kus paljudel elanikel on Venemaal sugulased. Oma sõjaväe ohvrite hulka proovivad mõlemad pooled kindlasti näidata väiksemana, kui see tegelikult on. Aga sellises mahus, mis kolm suurt pealetungi endaga kaasa toob, siis need hukkunute numbrid on ikka sadades ja tuhandetes, mitte kümnetes,“ rääkis Riho Terras eile. Tema sõnul on seniajani Vene väed korraldanud dessante kohtadesse, mille vallutamine on prioriteet. Ukrainlased võitlesid mitmes kohas ja olid ka võidukad. „Alguses olid nad natuke üllatanud, et Kiievi peale minnakse. Kui ma läinud nädala alguses seal käisin, siis nad väga ei uskunud, et pealinna rünnatakse. Küll aga arvasid nad, et Donbassi peale minnakse ja Harkivit rünnatakse. Ja nüüd on nad esialgsest ehmatusest juba üle saanud – Kiievi kaitse on organiseeritud, Harkivi kaitse samuti, töötab. Venemaa pole üheski olulises suures sõlmpunktis saavutanud edu, mis muudaks midagi.“