GRAAFIKUD | KUS ELU ÕITSEB? Millistes endistes Nõukogude vabariikides läheb kõik ülesmäge? Kust pageb rahvas ummisjalu? 

Foto: Kollaaž (2 × Vida Press)

Ukraina võitleb ennast Vene mõjusfäärist läänemaailma. See on pööre, mille Balti riigid tegid juba 1990ndatel. On see üldse asi, mille nimel vaeva näha? Vaata graafikutelt, kuidas on viimasel kolmekümnel aastal läinud endistel Nõukogude liiduvabariikidel. Kus elavad inimesed kauem ja rikkamalt? Kust rahvas mujale rändab? Kuhu tahavad tulla turistid?