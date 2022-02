ÕL UKRAINAS | „MEIL ON KÕIGE PAREMAD MEHED!“ Põgenikest ukrainlannad räägivad kodu kaitsma jäänud kangelastest

Õhtuleht küsis üle piiri Poola saabunud ukrainlannadest põgenikelt otse, mis puust on nende mehed, keda imetleb praegu terve maailm. Jah, on ka pisaraid, on nutetud silmi, ent küsimus meestest paneb naised vähemalt korraks naeratama.