ELAGU HARVESTERID, SURM LINDUDELE! Raierahu ei sündinud selgi aastal 

Lindude tahtlik tapmine ja häirimine, seda eriti pesitsusajal, mis Eestis on umbes märtsist augustini, on keelatud juba 2008. aastast alates. Segadus on aga tekkinud, mida lugeda tahtlikuks tapmiseks ja häirimiseks. Aastaid lähtusid keskkonnaministeerium ja keskkonnaamet põhimõttest, et raietööde eesmärk ei ole lindude tapmine, vaid puidu kogumine. Linnud ja pesad, mis harvesteri lõugade või rataste all hukka saavad, ei mahu tahtliku tapmise mõiste alla.