Kuidas luua oma aiast meistriteos? 

Kui aias olevad elemendid: taimed, ehitised, kompostihunnik, lastemänguplats või kasvuhoone, on juhuslikult aeda paigutatud, siis on võimatu luua ühtset aeda, mis näeks välja rahulik ja harmooniline. Kõik elemendid tuleb aeda paigutada nii, et nad ei hakkaks üksteist segama ja mõjuksid üksteisega sobivalt. Nii on aias hea olla ja mõnus aega veeta. Oma aia planeerimisega saad muuta ja reguleerida, kui intensiivset hooldust sinu aed nõuab.