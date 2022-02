Julgeolekuekspert Rainer Saks rahuläbirääkimistest: Venemaa vajab aega, et Ukrainat uuesti rünnata 

Saks selgitas saates, et rahuläbirääkimisi peetakse Venemaa poolelt eelkõige sellepärast, et võita aega uue plaani väljatöötamiseks. „Võib öelda, et esimese ešeloni ründelaine, mis pidi võtma Kiievi kontrolli alla ja vahetama välja Ukraina valitsuse – see plaan on Venemaal täiesti läbikukkunud.“ Sellest tulenevalt on vaja aega, et komplekteerida teine ešelon, millega uuesti rünnata. „Ja selle aja võitmise jaoks – selleks, et Ukraina rütmi rikkuda –, on see läbirääkimiste võte.“