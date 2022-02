Juhtkiri | Kas Putiniga hakatakse jälle läbi rääkima? 

Ukrainlaste vaprus Vene sissetungijate tõrjumisel on imponeerinud maailma samavõrra nagu Vene vägede jõhkrus kõhklusteta rahulike elanike ja tsiviilobjektide ründamisel. Tulemus on silmaga näha, sest nagu paisu tagant on valla pääsenud Venemaa-vastased sanktsioonid, mille kehtestamisele oli vaid mõni päev varem osade riikide tugev vastuseis, on üleöö reaalsuseks saanud.