KUI LINNA RÜNNATAKSE: Kuidas käituda vaenlase sissetungi eel ja ajal nii, et sa ellu jääksid ning ründajad tagasi lööks?

Mida saab teha tavaline elanik, kui võõrväed valmistuvad kodulinna ründama? Kuidas vallutajatele vastu astuda? Kuidas üldse ellu jääda? Just nendele küsimustele on pidanud viimastel päevadel vastuseid otsima enamike Ukraina suurlinnade elanikud. Mitmed eksperdid on jaganud soovitusi, kuidas vastavalt isiklikule eesmärgile taolises olukorras tegutseda tuleks. Õhtuleht teeb neist lühikokkuvõtte.