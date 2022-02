Amet: olukord Ukraina tuumarajatistes on kontrolli all ja Eestile tuumaohtu pole 

Keskkonnaamet saab pidevalt teavet ka Ukraina Riiklikult Tuumainspektsioonilt ja selle põhjal saab kinnitada, et olukord Ukraina tuumarajatistes on kontrolli all. „Reedel levis küll teave, et kiirguse tase on Tšornobõli eritsoonis tõusnud, kuid see muutus ei ole ohtlik inimeste tervisele ja tuumajaama personal jätkab oma tööd. Sõjategevuse käigus Kiievi radioaktiivsete jäätmete hoidla territooriumile kukkunud rakett ei ole hoidlat ennast vigastanud ning automaatne kiirgusseiresüsteem töötab. Kõik Ukraina tuumaelektrijaamad töötavad tavarežiimil,“ kinnitas keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna nõunik Teet Koitjärv.