Kaitseministeerium: Eesti saadab Ukrainasse tankitõrje raketisüsteemide rakette, meditsiinitarbeid, kuivtoitu

Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg kinnitas, et Ukraina relvajõudude ja elanikkonna vastupanu on olnud oluliselt parem kui Venemaa oodata oskas. „Iga päev, kus Ukraina relvajõud suudavad vastu pidada, läheb päev kirja kahe eest. Venemaa eesmärk ei ole muutunud –see on jätkuvalt Kiiev, aga Kiievit vallutada saab olema väga raske.“ Grosbergi sõnul tahab Venemaa sundida Ukraina juhtkonda tagasi astuma.