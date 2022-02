VIDEO | Miks haaravad tavalised Ukraina kodanikud relvad? "Venelased tahavad hävitada kõike, mida armastan. Mul pole valikut, sest see on minu kodu."

Ukraina ametkonnad väitsid, et riigi reservväelaste hulk on kasvanud 37 000 inimeseni. Nende hulka kuuluvad tavalised inimesed, kes on valmis võtma relvad ja oma riiki kaitsma. Miks nad seda teevad?