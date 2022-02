President Karis meeleavaldusel: pean õigeks Ukrainale selge Euroopa Liidu perspektiivi andmist 

Head inimesed.

Maailma, mida me veel nädal tagasi tundsime, ei ole enam. President Putini otsus saata Venemaa sõjavägi ründama Ukraina riiki tõi Euroopa südamesse uuesti suure sõja.

Juba sadades ja sadades Ukraina ja Venemaa peredes on laual leinaraamis foto, sest keegi lähedastest on hukkunud selles arusaamatus sõjas. Minu sügav kaastunne kõigi nende ohvrite peredele.

Kiievi metroojaamad, kuhu inimesed varjuvad täna surma eest, meenutavad pommivarjendeid Teise maailmasõja aastail. Sealt otsisid Vene, Ukraina ja Valgevene elanikud kaitset natside õhurünnakute ajal.

Praegune sõda on uskumatu, absurdne ja õõvastav. Et ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige Venemaa ütleb: mind ei huvita rahvusvaheline õigus, mind ei huvita naaberriigi territoriaalne terviklikkus, mind ei huvita hukkunud, mind ei huvita välispoliitiline isolatsioon ja sanktsioonid, mind ei huvita, et paljud peavad mind agressoriks ja kurjategijaks, mind ei huvita mitte miski, sest mina… tahan sõda.

Kahjuks rääkis ÜRO peasekretär António Guterres tühjusesse, kui pöördus ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralisel istungil Vene presidendi poole, et too peataks oma vägede sisenemise Ukrainasse. Kas te mäletate peasekretär Guterrese sõnu? Ma tsiteerin: „President Putin, peatage Ukraina ründamine, andke rahule võimalus, liiga palju inimesi on juba surnud."