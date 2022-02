OTSEFOTOD JA -VIDEO | Vabaduse väljakul avaldatakse Ukraina rahvale toetust. Politsei andmeil kohal üle 10 000 osaleja

„Ukraina suveräänsust on rünnanud salakaval ja sõnamurdlik vaenlane. Meie, Eesti ukrainlased, usume, et ukraina rahvas suudab kaitsta oma seaduslikku õigust olla peremees omal maal, suudab kaitsta oma vabadust. Oleme väga tänulikud igakülgse abi eest, mida Eesti on andnud meie ajaloolisele kodumaale. Me loodame, et Ukraina armee, rahva ning rahvusvahelise üldsuse pingutustega suudame vaenlast tõrjuda,“ ütles Eesti Ukrainlaste Kongressi esinaine Vira Konõk