VIIMANE VASTUPUNNIJA: Venemaa rahvusvahelisest maksesüsteemis väljaheitmist takistab veel ainult üks Euroopa Liidu liikmesriik 

Saksamaa teatas juba eile, et peale mõtlemisaega on ka nemad nõus Venemaa Swiftist väljaheitmisega. Täna hommikul rääkis Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi telefonitsi nii Küprose presidendi Nikos Anastasiadese kui ka Itaalia peaministri Mario Draghiga. Zelenskõi sõnul kinnitasid mõlemad, et on praeguseks oma seisukohta muutnud.

Ungari on aga seni endale kindlaks jäänud. Kui Ungari kõhkluste motiiviks on seni pigem peetud Vene kaubandussidemeid või Vene-sõbralikust, siis mitu Euroopa Liidu institutsioonides töötavat eestlast viitavad Õhtulehele hoopis, et tegemist võib olla hoopis omapärase läbirääkimistaktikaga. Nimelt on Ungari peaminister Viktor Orban juba pikemat aega Euroopa Liiduga vaenujalal ning tema juhitav riik on ähvardatud ilma jätta mitmest eri Brüsselist tulevast toetusest.