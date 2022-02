REPORTAAŽ LIPUVABRIKUST | „Meie kõigi mõtted ja südamed on ukrainlastega!“

Kuid ka Karl-Eeriku süda ja mõtted on sada protsenti ukrainlastega. „Mu isal on oma ettevõte ja suurem osa tema töötajatest on ukrainlased. Üks töötajatest kaotas eilse lahingtegevuse käigus oma venna. Emotsioone on palju ja isa töö juures valitseb pigem matusemeeleolu,“ tunnistab Karl-Eerik.

Karl-Eerik pakkus end Lipuvabriku õmblustöökotta vabatahtlikuna appi. Foto: Mari Luud

Ta ütleb, et kuulis sõjategevuse algusest oma isalt ning tunded tema sees olid vastuolulised: ühest küljest rõõm enda kodumaa sünnipäeva üle, teisalt mure Ukraina pärast, kus inimesed samal hommikul oma elude eest võitlema hakkasid. „Siiani on nad väga tublilt vastu pidanud,“ rõõmustab Karl-Eerik.

Venemaale kehtestavate sanktsioonidega on Karl-Eerik igati päri ning tal on rõõm näha, kui palju ukrainlastele kaasa elatakse ning kuidas neile pakutakse erinevat sorti abi. Kuid kõige olulisemaks peab ta siiski Ukraina abistamist eelkõige sõjalise varustusega, sest just see on see, mis neid kohe praegu reaalselt ka aitaks. „Kõiki muid asju võib arutada ja kahjusid kokku lugeda saab hiljem,“ leiab ta.

Lipujärjekorras olev Annika sõnab omalt poolt, et tal on mitmeid ukrainlastest sõpru, kelle pärast ta südant valutab. Viimati saadi omavahel kontakti enne sõjategevuse algust. Korduvatest katsetest hoolimata on edaspidised katsed sõpradega ühendust saada ebaõnnestunud. „Ma ei tea, kas nendega on kõik korras, aga ma väga loodan, et kõik läheb hästi,“ sõnab ta vaikselt.