Meeleavaldaja Daugavpilsis: „Plakatitega Putinit ei peata, aga me saame toetada ukrainlasi“

„Kui Putin ei tunnista iseseisvat Ukrainat, vaid räägib, et Ukraina asutas Lenin, siis ta ignoreerib ajaloolisi fakte. See tähendab, et ta ei tunnista ka Balti riikide iseseisvust, nende seas Läti riiki,“ rääkis reedel Läti raadiole Ukraina sõja vastu protesteerija Daugavpilsi Venemaa konsulaadi ees.