Kohtus peetakse Aidu tuuliku üle vaidlust  

„Käesoleval hetkel on TTJA ettekirjutus kõikide pooleliolevate tuulikute ehitustegevuse peatamise osas ja Aidu Tuuliku 5 osalise lammutamise osas kehtiv ning antud ettekirjutusega seotud vaidlus on pooleli halduskohtus,” ütles TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtik. Kaitseministeeriumi eestvedamisel toimuvad aga läbirääkimised Eleon Green OÜ esindajaga, mille eesmärgiks on leida lahendus Aidu tuulepargile olukorras, kus riigi poolt on otsustatud riigikaitse eelhoiatussüsteemide täiendamine, märkis ta. „Kuivõrd antud läbirääkimised puudutavad ka TTJA osalise lammutamise ettekirjutuse nõuet Tuuliku nr 5 osas, siis hetkel TTJA ootab läbirääkimiste tulemust, et seejärel teha vastavad otsused.“

ERR teatel on vaidlusi selle üle, kui kõrged võivad olla tuulikud, arendajad ja kaitseministeerium pidanud aastaid Ministeeriumi kinnitusel segavad liiga kõrged tuulikud õhuseireradareid ja signaalluuret.