Pätid lõhuvad Elva valla vara  

Sama probleem on jätkuvalt, kuna videovalvesüsteem on puudulik, märgitakse ülevaates. Samuti on problemaatiline, et uuele keskväljakule, mis on saanud inimestele põhiliseks ajaveetmise kohaks, ei ole paigaldatud ühtegi kaamerat, lisatakse seal Ka on Elva linnas ja vallas suureks probleemiks alkoholi tarbimine avalikus kohas ja valgusallikata kergliiklejad, seisab õiguskorra ülevaates.