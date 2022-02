Eestis töötavad ukrainlased püüavad oma peresid sõjakoldest ära tuua 

KUI VAJA, LÄHEVAD KÄIKU SPORDIRAJATISED JA KOOLID: Tartu abilinnapea Mihkel Lees sõnab, et paarisajale sõjapõgenikule suudab Tartu pakkuda mugavat ja korralikku öömaja, masside saabumisel lähevad käiku teised variandid. Foto: Aldo Luud

„Ühe ettevõtte kaudu, kelle juures töötavad mõned ukrainlased, jõudis meieni info, et nende töötajad proovivad oma peresid Ukrainast ära tuua. Kui palju neid on ja kes nad on, seda me ei tea, sest nad alles püüavad tulla. Nii kurb kui see ka ei ole, meil tuleb sellega tegelda,“ ütleb Põhja-Sakala vallavanem Jaak Raie.