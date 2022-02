Sajad Ukraina ehitajad viskavad kellu nurka ja lähevad kodumaa eest võitlema 

„Minu korteris elav ukrainlasest perepea ütles, et ootab ära, millal tema pere siia jõuab, et siis ise rindele minna. Inimesed on võitluslikult meelestatud, sest praegu on veel võimalus,” räägib Kohtla-Järve Ukraina kultuuriseltsi Dva Koljorõ eestvedaja Tatjana Ivuškina.