Leo Kunnas: Ukraina on esimesest šokist toibumas 

Leo Kunnas. Foto: Tiina Kõrtsini

„Vene poole taktika on see, et kus nad on edukad, sinna saata üksusi juurde. Vägede hulk on Ukraina vallutamiseks väike. Kolonnid liiguvad edasi küll, aga ümbritsevad alasid nad vallutada ei suuda. Kui ukrainlased tõmbavad veidi kõrvale ja jätkavad sissitegevust, siis nad on väga ohtlikud. Ukraina täielikuks okupeerimiseks oleks Venemaal vaja osa sõjaaja relvajõududest,“ lausub reservkolonelleitnant Leo Kunnas.