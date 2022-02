Juhtkiri | Abi Ukrainale! 

Eesti on varem juba tankitõrjerakette Ukrainale saatnud, veel üks partii Javeline meie poolt läheb sealseis lahinguis kindlasti asja ette, sest Ukraina sõdib mitte üksnes iseenda, vaid ka Eesti ja ülejäänud Euroopa vabaduse eest. Suurimateks kannatajateks on lahingutegevuse korral aga tsiviilelanikud, eriti kui vaenlane kuritegelikult ei püüagi neid kannatustest säästa. Klassikalisim moodus on koguda ja saata kodudest põgenema sunnituile sooje riideid ja esmatarbekaupu. Korjanduse abil saab koguda raha ja abiorganisatsioonide toel korraldada vajalike asjade hankimine ja jagamine juba kohapeal.

Riigid on üksteise järel küll teatanud Ukrainale erinevate abivormide jaoks mitmete miljonite annetamisest, kui sama hinnaline on kindlasti ka üksikisikute panus. Sõjapõgenike saabumise korral saab neid majutada mitte üksnes siinsete ukrainlaste kogukond või riik selleks ettenähtud keskustes, vaid ka suure hingega inimesed – olgu selleks siis kellegi tühjalt seisev korter või majutusasutuse turistide puudusel külalisteta toad. Näiteks kahe mobiilioperaatori pakutavad tasuta kõned Ukrainasse on sümpaatne märk hoolimisest. Riik omalt poolt on astunud samme bürokraatia vähendamiseks, et Eestisse saabumine või siia pikemaks jäämine oleks põgenikke vähem solgutav ja samas juriidiliselt korrektne. Sama lugu on saabujaile töökohtade pakkumisega.