Maire Aunaste | Saada vabaks selle nimel, et olla loll? 

Foto: Erakogu

Käisin ülikooli teisel kursusel ja aasta oli 1979. Ühel päeval esines TRÜ aulas segakoor mingist USA osariigist. See, et ma selle ega ülikooli nime ei mäleta, on arusaadav. Ameerika oli tillukese liiduvabariigi jaoks ju sama, mis Eesti ameeriklastele – nagu sõit Kuule! Inglise keeles laulvad üliõpilased kandsid oma laulud ette ja hakkasid kohe Tallinna tagasi sõitma – Tartu polnud ju tol ajal koht, kus välismaalastel oleks lastud ööbima jääda. Bussid seisid peahoone sammaste ees ja meie, kümmekond Tartu üliõpilast, kes me olime äsja kontserti kuulanud, seisime restorani Volga ees, sest sealt pidid need Tallinna poole pöörates mööda sõitma.