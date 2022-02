Georg Malvius | „Hellbound“: hoiatus väljamõeldiste pärisellu tulemise eest 

„Hellbound“ on Lõuna-Korea fantaasiasari, mille stsenarist ja režissöör on Yeon Sang-Ho. 2021. aasta novembris Netflixis eetrisse jõudnud „Hellbound“ sai voogedastusplatvormi vaadatuimaks sarjaks kogu maailmas, ületades koguni kaks kuud varem ilmunud „Kalmaarimängu“. See teeb Lõuna-Koreast Netflixi menusarjade seas kõva tegija. „Hellboundi“ vaadati selle avaldamise järel kolme päeva jooksul 43,48 miljonit tundi.