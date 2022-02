SÕJAPÕGENIKUD TEEL: ukrainlased leiavad Eestis peavarju eelkõige siinsete lähedaste juures 

Ministeeriumite ja riigiasutuste tasandil on vähemalt viimased kolm nädalat kaardistatud kõikvõimalikke stsenaariume, mis võib hakata juhtuma, kui Ukraina kistakse sõtta. Üks teemadering puudutab Ukrainast ja ka Venemaalt saabuvaid võimalikke sõjapõgenikke. Millal ja kui palju sõjapõgenikke Eestisse tuleb on omaette küsimus. Kui paar nädalat tagasi räägiti ümmarguselt kümnetest ja kümnetest tuhandetest põgenikest, siis poliitilistest kuluaarides on number tõusnud 100 00 aga ka 150 000 juurde.