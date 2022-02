KALLAS KOHTUS ERAKONNAJUHTIDEGA: Ollakse üksmeelel, et riigikaitse vajab lisaraha. Martin Helme: me ei ole enam normaalses olukorras, reageerida tuleb kohe 

„Meie kõigi ühine arvamus oli, et nii keerulises olukorras ei tohiks mitte keegi ühiskonnas asjata konflikti õhutada,“ ütleb Läänemets. Ta lisab siiski, et kindlasti ei tähenda see, justkui otsuseid kritiseerida ei tohiks, pigem oli juttu teadlikult suuremate valitsusvastaste meeleavalduste korraldamisest.

„Loomulikult need kokkulepped ei toimi nii, et opositsioon võtab oma ideed tagasi ja ütleb, et las valitsus nüüd tegutseb. Kõigil on vaja mõelda, kus nad saavad omalt poolt vastu tulla,“ rõhutab EKRE esimees Martin Helme.

Siiski tegeleti täna aktiivselt arutamisega, mis teemad hetkel erakondade vahel suurimat vastandumist tekitavad, lausub Helme: „Eks me saame kõik aru, et Eesti sisepoliitika on juba pikka aega olnud väga vastanduv ja neid teemasid, mis meid eri leeridesse jagavad, on palju.“

Helme märgib, et kui Varro Vooglaid teatas täna, et jätab ära Stenbocki maja ette planeeritud meeleavaldused, siis omalt poolt võiks vastu tulla ka valitsus: „Pingete mahavõtmine ei saa jääda ühepoolseks. Üksinda kakelda ei saa. Valitsuselt oleks vaja signaali, kuidas koroonarežiimist välja tullakse: kas on kuupäev ees või mis plaan on. Ei saa nii olla, et see lihtsalt jätkub ja me unustame selle ära.“

Riigikaitse vajab lisainvesteeringuid, Ukraina abi

Lisaks oli juttu Ukraina abistamisest, lausub Läänemets. „Ma arvan, et näen seal mõnda olulist asja, mida veel tehtud pole. Me peaksime oma kaitsetööstuse mobiliseerima. Eesti riik võiks tellida neid tooteid, mida meie kaitsetööstus teeb. Alustades küberturvalisusest ja lõpetades saabastega. Meil pole ehk palju relvi ja nende annetamiseks on vaja teiste riikide luba, aga meie kaitsetööstusel on olemas võimekus teisiti aidata,“ pakub Läänemets.