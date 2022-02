Seisukoht | Koerale aina lühem lõõg 

Keskuses oli neli kutsat. Kaks omanikult ära võetud labradorilaadset noort südametemurdjat Leo ja Lex olid enne varjupaika viimist elanud kitsukeses korteris, õues ei olnud nad oma elu jooksul käinud.

Hiiglasemõõtu aastavanuse Tiibeti mastif Diezeli kasvatamisega oli kõik algusest peale viltu läinud. Omanikud kandsid teda süles õue pissile, kui aga pisikest nunnust mõmmikust sai mürakas, ei käinud jõud enam üle. Diezel muutus kurjaks ja tema rahustamiseks pandi ta antidepressantide peale.

Neljas asukas, hundikoera moodi Rambo, oli olnud pikka aega elektrikaelarihmaga, millest talle tekkis kaelale vigastus. Pidev valu tegi koera ärevaks ja agressiivseks ning ta tuli uinutada, et saaks kaelarihma ära võtta. Kuid trauma on nii suur, et Rambo on praegugi valmis hammastega kätte kargama, kui keegi teda kaela juurest puudutada tahab.

Ükski neist koertest ei sündinud halva või kurjana, nad olid selliseks kasvanud omaniku oskamatuse või hoolimatuse tõttu. Selliseid keerulise iseloomuga koeri, kes vajaks poolt aastakest taastumist keskuses, kus neile iga päev jagatakse järjepidevalt hoolt ja armastust, on aga palju rohkem.

Ainuüksi viimase aasta jooksul on põllumajandus- ja toiduamet omanikelt ära võtnud rohkem kui 500 väärkoheldud looma, koerte-kasside kõrval ka veiseid ja hobuseid. Aga põhiliselt ikkagi koeri.

Suur number ei näita mitte seda, et probleem oleks järsku tekkinud, vaid seda, et põllumajandus- ja toiduamet on loomade väärkohtlemisele tõsisemalt reageerima hakanud. Ja see on tore, sest iga päästetud koer saab võimaluse rõõmsaks ja väärikaks eluks.

Seda kummalisem on, et maaeluministeerium planeerib praegu seadusemuudatust, millega tahab legaliseerida veokoerte kahemeetrise keti otsas pidamise. Ajal, kus normaalne inimene taunib igasugust koera ketispidamist, leiab maaeluminister, et mõni kett on koera jaoks liiga pikk. Piinlik, et selline seadusemuudatus isegi arutuse alla on võetud.