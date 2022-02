MEELEPARANDUS? Keskerakonna fraktsioon mõistab üksmeelselt hukka Venemaa sõjalise agressiooni 

„Venemaa riigijuhtide avaldused ei jäta enam ruumi arvamusele, et enne sõjalist rünnakut toimunud suhtlust paljude maailma riikide liidritega peeti siiralt pingetele rahumeelsete ja diplomaatiliste lahenduste otsimise eesmärgil.

President Vladimir Putini julm ja pretsedenditu kõne oli salvestatud ajal, mil paljud veel lootsid pingete vähendamisele läbirääkimiste teel. Pea kõiki relvaliike kasutades mitmest suunast Ukraina riigi ja rahva massiivne ründamine, linnade, sealhulgas pealinn Kiievi pommitamine on uskumatu ja pikalt planeeritud agressiivsus, mille peab kogu maailm hukka mõistma. Rahvusvahelistel kohtutel tuleb anda oma ekspertarvamus nendele koletutele sündmustele. Juba nüüd on sadu rünnakuis hukkunuid ja lahinguis langenuid. Paraku ei ole sõjategevuse lõppu näha ning ohvrite arv ja inimlikud kannatused kasvavad.

Toetame Ukraina rahvast nende otsustavuses oma riiklikku iseseisvust ja territoriaalset terviklikkust kõigi vahenditega kaitsta. Näeme, et ka Venemaal kasvab nende hulk, kes oma riigi juhtkonna agressiivse poliitika hukka mõistavad. Tunnustame rahumeelseid inimesi ja kodanikuühendusi, kes on oma sõjavastase seisukoha selgelt välja öelnud ja rahu nimel pingutavad.

Keskerakond peab oluliseks, et vaatamata keerulistele aegadele, hoiame Eestimaa inimeste ühtsust, seda sõltumata rahvusest või emakeelest. See on meie iseseisvuse üheks tugevamaks garantiiks.