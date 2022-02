KINDEL LAKS: Vladimir Putin on kaitseliidu parim värbaja 

24. veebruar on kaitseliidu jaoks päev, kus ollakse väljas suurte jõududega – nii traditsioonilise aastapäevaparaadi koosseisus kui ka kõikvõimalikel muudel avalikel üritustel sinimustvalgeid lippe jagamas. Lisaks on vabariigi aastapäeval inimeste hinges tavapärasest patriootlikumad tunded. Kui üks ja üks kokku panna, näib ilmne, miks on pidupäeval huvi kaitseliiduga liitumise vastu tavapärasest kõrgem.