Lev Rubinstein: kuidas mõista, et „rahuarmastav Venemaa“ tungis kallale „fasistlikule Ukrainale“ tema „demilitariseerimise“ eesmärgil? 

Just sain väikese meili täiesti tundmatult naiselt. Minu poole eesnime pidi pöördudes kirjutas ta: „Ma elan Harkivis. Harkivit pommitatakse. Palun tehke midagi.“

Kas tarvitsebki rääkida, millist häbi ja millist jõuetut meeleheidet ma tundsin. Üldiselt ju keegi eriti ei kahelnudki, et see varem või hiljem juhtub. Kuid peaaegu kõik püüdsid seda saatuslikku sõna vältida. Räägiti nii: „Ma olen veendunud, et see hakkab kohe peale.“ Ja temast saadi aru.

Viimastel päevadel ei suutnud paljud nii Venemaal kui ka Ukrainas, ükskõik kus, mõelda ega rääkida praktiliselt muust kui ühest – sellestsamast... Peale tungiva apokalüptilise õuduse palge ees püüdsid kõik ahnelt – nagu hapnikupuuduses allveelaevnikud – läppunud õhust, ragisevast eetrist, maailma tolmusest ämblikuvõrgust reaalseid või näilisi signaale, sümptomeid, endeid, ajaloolisi allusioone.

Ajaloolised allusioonid on ühelt poolt kenad ja läbipaistvad. Kolmekümne üheksas aasta. Saksamaa. Poola. Poola, kes „oli lõputult Saksamaad provotseerinud, nii et pidimegi meie kodanike kaitsmise nimel...“ Noh, üldiselt on see tuttav, eks ole. See analoogia on läbipaistev, kuid ei seleta kõike.

Natsi-Saksamaal oli ideoloogia. Selle nimi oli natsionaalsotsialism. See ideoloogia sünnitas kindla poliitilise retoorika, mida ajaloolased tunnevad hästi. Oli Saksa natsionaalsotsialism ning oli Hitleri-vastane koalitsioon, mis võitles natsiriigiga ja lõpuks purustas selle. Järk-järgult hakkasid sellised sõnad nagu „natsism“ või „fašism“ oma esialgset tähendust kaotama. Ja kui nad olid igasugusest semantilisest sisust ilma jäänud, hakati neid laialdaselt kasutama puht instrumentaalselt otsekui tugevaid ja veenvaid retoorilisi figuure.

Viimastel aastatel on Venemaa poliitilise establishment’i retoorikas muutunud heaks tooniks kasutada neid juba ilma tähenduseta sõnu Ukraina riigi kohta. Kui Venemaa presidendi sõnad selle kohta, et „sõjalise operatsiooni ülesandeks on Ukraina denatsifitseerimine ja demilitariseerimine“, tõlkida mis tahes keelde, mille kõnelejad pole kaotanud sidet reaalsusega, tekib normaalsel tänapäeva tsiviliseeritud inimesel kohe see, mida psühholoogiateaduses nimetatakse „kognitiivseks dissonantsiks“. Ta hakkab kohe kahtlema kas nende sõnade ütleja psüühika normaalsuses või siis iseenda omas.

Kuidas on võimalik klassikalise loogika seisukohast tajuda seda, et „rahuarmastav Venemaa“ tungis kallale „fasistlikule Ukrainale“ tema „demilitariseerimise“ eesmärgil? Seda ei saa kuidagi mõista, kui mitte arvesse võtta, et tänapäeva Venemaa poliitilises leksikonis tähendavad need hoopis muud, kui nad tähendavad akadeemilistes sõnastikes, ja päris sageli on neil otse vastupidine tähendus.