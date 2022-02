Koroonaviirusesisaldus reovees on kõrge 

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, et selle nädala reovee viirusetulemused on sarnased eelmise nädala tulemustega. „Punases on Harjumaal Keila ning Maardu, Ida-Virumaal Jõhvi-Ahtme piirkond,“ lisas ta. Jõemaa sõnul on viirusesisaldus reovees suur Lõuna-Eestis Tartus, Viljandis ning Valgas.