Eesti suursaadik Kaimo Kuusk lahkus Kiievist

„Suursaadik on hetkel Kiievist lahkunud, saatkonnas on väga väike meeskond praegu. Suursaadik liigub ohutusse kohta, kus pannakse püsti alternatiivne saatkond,“ ütles Murulaid ERR-ile .

Murulaid rääkis, et Kiievi-lähedased lennujaamad on praegu ukrainlaste kontrolli all. Ta lisas, et ukrainlased osutavad tugevat vastupanu ja Venemaa sõjavägi ei ole väga palju edasi liikunud.