GRAAFIKUD | EESTI KAUBAVAHETUS VENEMAAGA: Iga euro kohta, mille eest Eesti veab kaupu Venemaale, veab idanaaber meile 8 euro jagu vastu 

Statistikaamet peab väliskaubanduse arvestust kahte pidi. Ühel juhul kajastatakse kaubavooge saatjariigi järgi, teisel juhul päritoluriigi järgi. Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura sõnul saatjariik on see, kust kaup on vahetult saabunud, ja päritoluriik on riik, kus kaup on toodetud. „Kaup võib tulla Lätist (saatjariik), kuid tootja võib olla Venemaa (päritoluriik),“ tõi Puura näite.