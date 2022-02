TORMIBLOGI | Saartele ja rannikule läheneb maru, elektrita on üle 14 000 majapidamise

Elektrilevi rikete kaardilt nähtub, et elektrita on kella 14.35 ajal 13 837 klienti, nendest Pärnu maakonnas 6057, Viljandi maakonnas 2560 ja Saaremaal 1113 majapidamist.

Saaremaal on hetkel viis Elektrilevi rikkebrigaadi rikkeid likvideerimas. „Kuna tuulepuhangud on ikka veel väga tugevad, tehakse võimalikult palju ümberlülitusi ja lokaliseerimisi ära, et kui tuul vaibub ja on ohutu tööd teha, saaks kiiresti rikked likvideeritud. Brigaadid teevad tööd nii päeval kui öösel kuniks rikked likvideeritud,“ teatas firma.