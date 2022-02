Vene propaganda ekspert: sõda Ukrainas ei pruugi tähendada lõppu üksnes Putini valitsemisele. See võib olla kogu Vene föderatsiooni lõpu algus 

Hiiumaal elav ukrainlane, aastaid Vene propagandat jälginud, seda analüüsinud ja pulkadeks lahti võtnud ajakirjanik ja kirjanik Oleg Samorodni aimas juba 2014. aastal, et Vene presidendil Vladimir Putinil on kindel plaan Ukraina hävitada. Seda, et Putin oleks rääkinud tõtt, kui ütles oma 24. veebruaril eetrisse läinud avalduses, et ei taha Ukrainat okupeerida, ei usu Samorodni hetkekski: „Putin valetab nagu alati.“