VIDEO| Kaja Kallas: ERR saab 1,5 miljonit eurot lisaraha inglise ja venekeelseks sisuloomeks

PPA saadab sideohvitseri ka Poola, et abistada kohapeal näiteks Ukrainast saabuvaid Eesti inimesi ning ka sõjapõgenikega tegelemiseks.

Kallas täiendas, et ta saatis eile kõikidele parlamendierakondade esimeestele kirja matta sõjakirves maha mitmete sisepoliitiliste teemade osas. Tuleb jõuda kokkuleppele, et teatuid pingeid ise ei võimendata. Kohtumine toimub 14.30.

Kaitseminister Kalle Laanet ütles, et olulised on kolm asja: teadlikkus olukorrast; kuidas aidata Ukrainat - kaitseministeeriumis otsustatakse täna ära teise abipaketi pakkumine; NATO idatiiva julgeoleku tugevdamine.

Prantsusmaa toetab NATO idatiiba lisavõimetega ja õhudomeeni parema kaitsega ning Taani toetab meid lisaüksusega. NATO ühtsus on kaitseministri sõnul tuntav.

Tiit Terik ütles, et meediapilt selles konfliktis on ääretult oluline. Inimeste informeerimine sõltumata nende emakeelest on ääretult oluline. Reede hommikul arutati, kuidas tõsta võimekust nii rahvusringhäälingul kui ka erameedial. Teriku sõnul ei saa panna võrdlusmärki keele ja meelsuse vahele. Sel aastal eraldatakse 1,5 miljonit eurot lisaraha venekeelse sisu loomiseks ERRis. Ka erameedia peaks saama riigilt tuge, et tõsta oma toimetuste võimekust just venekeelsete uudiste edastamiseks.

Delfist küsiti: mida me NATO tippkohtumisel artikkel 4 kohta küsime? Kallas vastas, et nad küsivad kaitseplaanide käivitamist, mis on juba ka toimunud. NATO liidrite kohtumise mõte on vahetada infot. Muutuvad käsuahelad, et NATO oleks tegutsemiseks valmis.

Laanet täiendas, et kõige olulisem on see, et ohusituatsioonis oleks piisavalt võimekusi.