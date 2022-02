VIDEO| Kaja Kallas: ERR saab 1,5 miljonit eurot lisaraha inglis- ja venekeelseks sisuloomeks

Kui Venemaal läheb see agressioon läbi, siis annab see sõnumi ka teistele riikidele, kellel on himu oma naabrite järele, rõhutas Kallas.

NATO juhtide tippkohtumine toimub video vahendusel. Oluline on Kallase sõnul, et NATO tugevdab meie regiooni kaitstust. Eile otsustas valitsus alustada artikkel 4 konsultatsioone koos Balti riikide ja Poolaga. NATO saab käivitada oma kaitseplaanid ja tugevdada oma kaitset. Üksmeelne on olnud otsus tugevdada NATO idatiiba.

Olukord Eestis ja meie välispiiril on hetkel rahulik, tugevdatud on piirikontrolli välispiiril. Piiripunkti saabuvatele Ukraina kodanikele antakse infot, kuidas pääseda kodumaale või saada hakkama Eestis. Välisministeerium on andnud tugeva soovituse ilma tungiva vajaduseta Ukrainasse, Venemaale ja Valgevenesse mitte reisida. Häirekeskuse riigiinfo telefon 1247 on valmis aitama inimesi ka Ukraina küsimustes. Viisavabalt saavad Eestisse siseneda ka need Ukraina kodanikud, kel pole biomeetrilist passi.

Eesti on sõjaliseks agressiooniks teinud ettevalmistusi juba mitu nädalat, see töö jätkub. Rakendada tuleb ka plaane sõjapõgenike vastuvõtmiseks.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet on teinud sideettevõtetele ettekirjutuse lõpetada kolme Vene ja ühe Valgevene kanali edastamiseks Eestis, et võidelda valeinfoga ja sõjapropagandaga, mida Venemaa kanalid teevad. Need kanalid on RTR Planeta, TVCi, Belarus 24 ja NTV Mir. TTJA tuvastas, et nimetatud telekanalite eetris oli 24. veebruaril Vene Föderatsiooni presidendi kõne, mida saab pidada tervikuna sõjalise rünnaku õigustamiseks, sellele üleskutsumiseks ja rahvusvahelise õiguse üldpõhimõtete eiramise õigustamiseks, millega rikutakse meediateenuste seaduse nõudeid.

Kust saavad infot muukeelsed elanikud? Valitsuse reservist eraldatakse sel aastal ERRile inglise ja venekeelsete kanalite sisutootmise tugevdamiseks 1,5 miljonit eurot.

Ülemkogul oli ühendus ka Ukraina presidendi Zelenskõiga, kes oli pommivarjendis ja ütles, et ta ei lahku Kiievist. Tuntakse, et Ukraina on jäetud üksi. Kallas ütles, et nad ei tohi lasta neil asjadel juhtuda ja Ukrainat tuleb toetada kõikvõimalikel viisidel, mida Eesti kindlasti ka teeb.