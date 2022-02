Alar Karis „Esimeses stuudios“: keegi ei uskunud, et raketid lendavad Kiievisse ja elumajadesse 

Kui esialgu küsiti, kas järgmisena rünnatakse Balti riike, siis nüüd on see mure ja hirm kandunud Karise sõnul laiemale pinnale, mitte ainult Venemaa lähiriikidele.

Karis võttis Ukriana piiri taha vägede koondamist esialgu mänguna. Sõja teoks saamine oli kõigile šokk. „Paar päeva tagasi Kiievis käies ei saanud aru, et midagi hakkab teistmoodi minema. Võib-olla Luganski ja Donbassi piirkonnas, aga et raketid lendavad Kiievisse ja elumajadesse, seda ei uskunud keegi,“ lausub Karis, kelle sõnul oli Kiievis käies õhus teatav optimism.

Karis ütleb, et Ukraina ei ole üksi jäetud, nagu ütleb Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. „Seda tunnet, mis Balti riikidel oli enne teist maailmasõda – seda ei tohiks juhtuda. Meie kohustus on see tunne ära võtta ja aidata,“ ütleb Karis.

Karise sõnul ei saa Putin aru, mis maailmas toimub – teda ei heidutanud ei ÜRO ega pea kõikide maailma riikide hukkamõist sõja alustamisele. „Kuidas teha talle selgeks, et ta on teinud suure vea? See on vene rahvas, kellest ta ei hooli, sest nemad saavad surma,“ ütleb Karis ja avaldab lootust, et Putinit võiks mõjutada, kui vene rahvas julgeb tänavatele pahameelt avaldama tulla.