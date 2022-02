OTSEBLOGI JA -FOTOD | VENEMAA SISSETUNG UKRAINASSE: pealinna pärast käib tuline lahing, paljude kiievlaste öö möödus metroojaamas

Ajal, mil Kiievis tormasid inimesed raketirünnakute eest pommivarjenditesse, otsustasid Euroopa liidrid Venemaa sanktsioonide üle. Ent kohtumise ajal võeti ühendust ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Peaminister Kaja Kallase sõnul oli see tõeliselt dramaatiline kõne. „Ta oli kuskil pommivarjendis ja ütles, et ta ei kavatse Kiievist lahkuda ja et „Ukraina on jäetud üksi, aga me võitleme ja meil on abi vaja ja võib-olla ma räägin teiega viimast korda“,“ kirjeldas Kallas kõne sisu.