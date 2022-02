Treenerid soovitavad: CBD õli maandab pingeid ja vähendab valu 

Personaaltreener Siim Kelner on CBD õli positiivset mõju tundud, kui on vaja maandada närvilisemaid olukordi. „Selle õliga tunnen rahulolu tunnet. Ka tunnen seda, et on kergem uinuda. Keha hakkab alati CBD-d tarbides justkui rohkem sooja tootma,“ kirjeldas treener.

Hiljutised uuringud näitavad, et CBD leevendab selliseid terviseprobleeme nagu krooniline valu, ärevus, depressioon ja akne. Selle mõju efektiivsus on sarnane ärevuse vastaste ravimite ja antidepressantidega, kuid ilma nende ravimite kõrvalnähtudeta. Samuti on tõendeid selle kohta, et CBD võib kaasa aidata uinumisele ja une kvaliteedi parandamisele.

Tantsu- ja fitnessklubi TantsuGeen juhataja ja treener Monika Tuvi usub samuti CBD õli toimesse. „Uni on mul alati hea, seega seda ei oska öelda, kas just tänu sellele õlile veelgi paremaks läinud, aga võimalik. Küll aga on üks asi, mis viimasel kuul mind vaevanud - sügisel saadud jalavigastus, mis andis endast jälle valuga märku - ja see valu on õli kasutades järele andnud,“ ütles treener. „Kas nüüd selle õli tarvitamisest või millest see on, ei oska ka öelda, aga nii on. Üks on kindel, ma usun selle toimesse ja olen kindel, et see kellelegi halba teha ei saa, seega julgen soovitada!“

Personaaltreener Siim Kelner pani tähele, et treeningujärgne lihasvalulikkus taandus veidi kiiremini. Samuti soovitab ta seda proovida inimestel, kellel on raske toime tulla ärevate olukordadega.

Treenerid testisid Soome ja Eesti juurtega ettevõtte Organia õlisid, mis jagunevad nelja eri kangusastme vahel ning kasutamist alustatakse kõige lahjemast versioonist. Õli annustatakse tilgutades paar tilka keele alla kaks korda päevas. Puhtuse ja ohutuse tagamiseks kasutab Organia iga CBD õli partii jaoks kolmanda osapoole laboritestimist.

Mis on CBD?