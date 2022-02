Testime: Stockholmi dieet – turundusnipp või samm teadusest ees? 

Kuidas õnnestus dieedi järgimine?

Järgisin algusest peale korralikult kõike, mis oli minu toitumiskavas ette nähtud. Mulle meeldis väga dieedikavas pakutud tootevalik ja võimalus spetsialistidega tasuta suhelda, kui tekkis soov mõni toit välja vahetada või oli muid küsimusi. Varem proovitud salenemismeetoditega võrreldes oli Stockholmi dieeti kerge jälgida.

Esimesi tulemusi tundsin ja nägin juba nädalaga, kui olin vabanenud 4 üleliigsest kilost. Kartsin, et salenemine peatub, kuid seda ei juhtunud – kaal langes ühtlaselt ka edaspidi ja kokku olen ma nüüd vabanenud 17 üleliigsest kilost.

Minu söömisharjumused on nüüd täiesti teistsugused – mul on kodus alati tervislikku toitu ja ma kasutan dieedi retsepte endiselt iga päev. Mul on alati hea tuju ja mulle meeldib väga see, kuidas nüüd välja näen!

Foto: Stockholm Diet

Kas sa soovitaksid ka teistel inimestel proovida Stockholmi dieeti?

Kui on ülekaal ja unistus kaunist kehast, siis proovi kindlasti Stockholmi dieeti! Innustagu ka sind see, kuidas mina ülekaalust vabanesin! See on tõesti lihtsam, kui sa oskad praegu ette kujutada. Alusta nüüd!