SÕJA ESIMENE PÄEV: Venelased vallutasid Tšornobõli 

SÕDA ON ALANUD: Vene väed tungisid Ukrainasse. President Volodõmõr Zelenskõi sõnul kuulutati sõda kogu Euroopale. Foto: Reuters/Scanpix

Ukraina president paneb telefoni käest. Teisel pool toru on vaikus. Naaberriigi liider pole temaga rääkimisest huvitatud. Mitmel pool Ukrainas pole aga sugugi vaikne, vaid kostavad kurjakuulutavad tärin ja kõmin. Ukraina saadik ÜROs nendib julgeolekunõukogu saalis, et teate, kallid kolleegid, nüüd on juba hilja. Ilus sõna „de-eskaleerimine“, see pole enam võimalik. Vene saadikule teatab ta, et sõjakurjategijatele puhastustuld ei ole, need lähevad otseteed põrgusse.