Juhtkiri | Tee sidusama ühiskonnani 

Oma osa ebakindlusse on lisanud koroonakriisis ka poliitilised otsused, mis ei tugine enam teadlastele, kuigi patsientide arv haiglas kasvab järjekindlalt. Kui valijate hääled on poliitiku ainus kapital, siis on presidendi sõnum tegelikult väga lihtne – iga hääl loeb. Tegemist on sillaga ühiskonna murekohtade ja võimalike lahenduste vahel. Nii on presidendi küsimusepüstitus väga õige - kuidas leida üles see, mis viib meid ühes tükis sidusama ühiskonnana edasi? See on ka küsimus julgeolekust ja meie tulevikust, sest Venemaa on näidanud, et isegi iseseisva riigi tulevikuplaanid võib sekundiga hävitada.