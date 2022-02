Kas Ukraina kriis raputab meie toidutööstust?  

Päevalilleseemned, kurgid ja tomatid, mais, melonid ja külmutatud köögiviljad – just sellist söögikraami imporditi Ukrainast Eestisse läinud aastal. Kogused pole teab mis suured, aga ikkagi märkimisväärsed. Näiteks värsket kurki toodi siia veidi üle 1600 tonni, päevalilleseemneid nelja ja poole miljoni euro eest. On võimalik, et tuleval aastal me ei saa eelmainitud kaupu enam Ukrainast Eestisse importida. Kas sellest võib kujuneda probleem?