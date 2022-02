Ameerika Ühendriikide hävituslennukid F-35 maandusid Ämaris 

„Täna hommikune laiaulatuslik Venemaa Föderatsiooni relvajõudude rünnak Ukraina vastu on toonud aktiivse ja mastaapse sõjategevuse Euroopasse. Selline agressioon kinnitab taas, et Ameerika Ühendriikide poolt avaldatud luureinfo oli tipptasemel ja NATO plaan tugevdada Läänemere regiooni lisajõududega on äärmiselt vajalik ja tänuväärne,“ ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem.