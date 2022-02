Toomas Alatalu | Kas ukrainlastel on soome sisu? 

Nagu teada, pole euroopalikus ja ka idamaistes kultuurides kommet tähistada suurejooneliselt sõjavõite ja just naabri üle. Venemaal tekkis see komme nõuka-aja lõpuaastail ja on edaspidi üksnes süvenenud. Kardinaalne muudatus tähistamises aga tuli pärast seda, kui ÜROs võeti 22. novembril 2004 vastu resolutsioon, mis n.ö. võrdsustas teise maailmasõja lõpu tähistamised 8. ja 9. mail. Esimesel kuupäeval tegi ja teevad seda enamus liitlasriike, teisel Venemaa ja tema liitlased ning seda kui suures isamaasõjas saavutatud võitu.