Vabariigi nimel: Ihamaru tähistas riigi sünnipäeva rahvamatkaga 

TUBLI PAARSADA INIMEST: Ihamaru vabariigi matkale tulid kohale mitte ainult Kanepi valla inimesed, vaid osalejaid oli mitmeid kaugemaltki. Foto: Aldo Luud

„Kõige toredam, et pered väikeste lastega on tulnud. Näe, koeradki kaasas. See on tore, kõik saavad ilusad punased põsed,“ ütleb Aike Meekler, kes on neljapäeval Ihamarus korraldatud vabariigi matka peakorraldaja.