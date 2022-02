Ukrainas õigusriiki ehitav Lavly Perling Venemaa rünnakust: „See kõik on seekord väga lähedal…“ 

„Täna kell 10 oleksid pidanud jätkuma intervjuud justiitsnõukogu kandidaatidega, aga hommikul tuli loomulikult teade, et kõik jääb ära,“ märgib Perling. Endise peaprokuröri sõnul oleks need vestlused pidanud toimuma veebi teel: „Kuna ma töötan koos ameeriklase ja britiga, siis need riigid otsustasid juba varem, et Ukrainasse nad inimesi ei saada. Hiljem võttis ka Euroopa Liit sama seisukoha.“