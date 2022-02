Kaitseministeerium: Venemaal olid plaanid rünnakuks juba ammu tehtud, Eestile ohtu pole 

„Oli huvitav kuulata istungit, kui Venemaa esindaja teatas, et see ei ole sõda, vaid see on sõjaväeline operatsioon. Ma ei tea, mis sel vahet on. See on mingi sõnade mäng, mida Venemaa president Putin on viimastel kuudel mänginud, kõnetades oma riiki,“ kommenteeris kaitseminister Kalle Laanet Venemaa rünnakut Ukraina vastu.